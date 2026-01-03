Aquaproof Berbagi Kasih dan Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan Pintu Elok

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Aquaproof pelopor cat pelapis anti bocor, berbagi kasih dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan Pintu Elok di Kota Tangerang Selatan pada 23 Desember 2025.

Tim Aquaproof bertemu dengan pengurus Panti Asuhan Pintu Elok serta puluhan anak Panti Asuhan yang terdiri dari balita, TK, SD, SMP, SMA/SMK, dan Mahasiswa/i serta difabel.

“Mereka begitu senang atas kunjungan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari Aquaproof yang sudah datang berbagi rasa, bersenang-senang. Doakan anak-anak yang ada supaya bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan menjadi anak yang takut akan Tuhan," ujar Sarce selaku perwakilan pengurus Panti Asuhan Pintu Elok.

Dalam kegiatan tersebut mereka juga mendoakan saudara-saudari yang terkena musibah, khususnya di daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Adapun bantuan yang diberikan kepada pengurus berupa sabun pembersih, popok, obat-obatan dan bantuan untuk kebutuhan dapur.

Selain itu Aquaproof menyiapkan kegiatan menarik untuk anak-anak di panti asuhan.

Antusiasme anak-anak semakin meningkat dalam kegiatan melukis menggunakan warna-warni cat Aquaproof, mereka bekerja sama memadukan ide dan kreativitas dalam waktu yang terbatas.

“Semoga kegiatan ini dapat menghibur anak-anak. Kami bangga menjadi bagian dari Aquaproof yang menanamkan nilai empati dan tanggung jawab sosial. Harapannya kegiatan-kegiatan positif yang telah dilaksanakan Aquaproof membuahkan hasil yang baik, dan membuat lebih terpacu dalam kegiatan yang akan datang Aquaproof Berbagi di 2026,” tutup Vera Veliria, Marketing Communication Manager PT Adhi Cakra Utama Mulia.(chi/jpnn)