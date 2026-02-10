Ara Grace Siapkan E-Commerce Kreatif untuk Revolusi UMKM Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ara Grace menyiapkan terobosan bisnis baru melalui pengembangan platform e-commerce kreatif yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis mantan penyanyi Disney Asia tersebut dalam memperluas kontribusinya di sektor ekonomi digital.

Saat ini menjabat sebagai CEO grup perusahaan periklanan, Ara dikenal aktif menggabungkan dunia kreativitas, teknologi, dan kecerdasan buatan.

Melalui platform bernama JJX, dia berupaya membangun ekosistem yang mempertemukan pelaku UMKM dengan layanan kreatif profesional yang selama ini sulit dijangkau.

Platform tersebut dirancang sebagai jembatan antara UMKM dan agensi kreatif kelas atas dengan biaya yang lebih terjangkau.

Konsep ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas visual, kemasan, hingga strategi pemasaran produk mereka agar lebih kompetitif di pasar.

Gagasan ini muncul dari pengalaman pribadi Ara saat melakukan perjalanan ke berbagai daerah.

Dia melihat banyak pelaku usaha lokal memiliki produk berkualitas, namun terkendala dalam aspek branding dan promosi.