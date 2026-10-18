Arab Saudi Berjanji Lindungi Jemaah Umrah dari Serangan Brutal Sekutu Iran

jpnn.com - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amoudi menegaskan negaranya akan mengambil langkah yang diperlukan dalam menjamin keamanan warga negara, pengunjung, dan para jamaah umrah.

"Kerajaan Arab Saudi tentu akan mengambil tindakan-tindakan yang semestinya dalam rangka mengamankan warga Arab Saudi, para pengunjung, dan juga jamaah umrah," kata Faisal saat konferensi pers di Kedutaan Besar Saudi di Jakarta, pada Jumat malam.

Dia menekankan upaya tersebut tetap disertai komitmen Kerajaan Saudi untuk mengedepankan perdamaian.

Menurut dia, situasi di dalam negeri Arab Saudi saat ini kondusif, stabil, dan juga aman di tengah serangkaian serangan Houthi terhadap Kerajaan tersebut.

Dia menegaskan berdasarkan hukum internasional, Saudi memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya serta melindungi warga negara maupun ekspatriat yang tinggal di negaranya.

Lebih lanjut, Dubes Faisal mengatakan sejak kudeta milisi Houthi yang disokong Iran terhadap pemerintah sah di Yaman pada 2014, Saudi telah melakukan upaya untuk mencapai solusi politik yang komprehensif dan berkelanjutan dengan seluruh pihak.

"Namun, milisi Houthi terus menolak upaya perdamaian dan menghalangi pencapaian solusi politik komprehensif di Yaman. Houthi lebih memilih eskalasi militer yang terus-menerus," kata dia.

Faisal menegaskan Arab Saudi, melalui Koalisi Internasional, mendukung legitimasi di Yaman dan berkoordinasi dengan Pemerintah Yaman yang sah untuk mendukung kemampuan negara tersebut dalam menegakkan keamanan dan stabilitasnya. (ant/dil/jpnn)