JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia

Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia

Arab Saudi Bikin Kejutan di FIFA Matchday, Ancaman Bagi Timnas Indonesia
Arab Saudi saat berlaga pada ajang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta melawan Indonesia. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Arab Saudi menjadi lawan yang patut diwaspadai Timnas Indonesia pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk Green Falcons mempersiapkan diri dengan matang untuk kembali tampil di ajang empat tahunan itu.

Skuad asuhan Herve Renard bahkan  memetik dua hasil positif pada laga persahabatan sepanjang September.

Kejutan Arab Saudi

Salem Al-Dawsari dan kolega sukses meraih kemenangan 2-1 atas Makedonia Utara.

Hasil tersebut terbilang mengejutkan mengingat lawan dalam performa apik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, dengan status belum terkalahkan.

Pada pertandingan berikutnya, Arab Saudi juga mampu menahan imbang Republik Ceko dengan skor 1-1.

Hasil ini kemudian menjadi salah satu tolok ukur Arab Saudi menjelang menghadapi Timnas Indonesia pada laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ancaman Bagi Timnas Indonesia

Arab Saudi memang sempat menyerah 0-2 dari Indonesia di Jakarta dan imbang 1-1 di Jeddah pada putaran ketiga lalu.

