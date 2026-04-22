Arab Saudi Cs: Iran Merusak Perdagangan dan Ekonomi Global, Wajib Ganti Rugi Penuh!

jpnn.com - Para menteri luar negeri Arab, Selasa (21/4), menuntut agar Iran membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh apa yang mereka sebut sebagai serangan Iran terhadap negara-negara Arab dan penutupan Selat Hormuz.

Sikap itu muncul dalam resolusi yang disahkan selama pertemuan darurat Liga Arab yang diadakan melalui konferensi video di bawah kepemimpinan Bahrain.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa Iran memikul "tanggung jawab internasional penuh" atas serangan yang menargetkan Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, dan Irak, dan berkewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memberikan "ganti rugi penuh" atas semua kerugian dan kerusakan yang diakibatkan.

Resolusi tersebut juga mengutuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan ancaman untuk menutup Selat Bab el-Mandeb, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip kebebasan navigasi.

Abdullatif Al Zayani, Menteri Luar Negeri Bahrain, mengatakan tindakan Iran mengganggu lalu lintas maritim, mengancam keamanan energi, pasokan makanan dan obat-obatan, dan merugikan perdagangan global dan ekonomi dunia.

Dia mengatakan Teheran juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi penutupan Selat Hormuz untuk navigasi internasional.

Awal bulan ini, Iran menuntut kompensasi dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yordania, dengan klaim negara-negara tersebut telah ikut serta dalam perang melawan Teheran.

Permusuhan di kawasan itu meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari.