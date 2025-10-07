Arab Saudi Memandang Timnas Indonesia Seperti Argentina di Piala Dunia 2022

jpnn.com - JEDDAH - Timnas Indonesia bakal kalah dari Arab Saudi pada Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (9/10), jika tidak bermain habis-habisan dan menganggap laga itu seperti final.

Itu juga lantaran Timnas Arab Saudi mempersiapkan diri meladeni Timnas Indonesia dengan cara seperti saat menghadapi Argentina di Piala Dunia 2022.

Arab Saudi ketemu Argentina di penyisihan Grup C World Cup 2022 di Qatar. Sempat tertinggal 0-1, Arab Saudi menang 2-1.

Pelatih Arab Saudi Herve Renard mengatakan timnya tidak memandang rendah Timnas Indonesia dan satu lagi kontestan Grup B Babak IV, Irak.

Meski Arab Saudi menjadi tuan rumah grup, Coach Renard tetap menganggap Indonesia dan Irak lawan berat.

"Kami bermain di Jeddah. Itu fantastis. Suasananya bisa luar biasa. Namun, saya sudah bilang kepada para pemain. Penonton, pendukung, dan semua masyarakat akan tergantung kepada bagaimana tim bermain. Jika kami penuh motivasi dan tekad, saya yakin fan bakal luar biasa," tutur Renard seperti dikutip dari Arab News.

Pelatih dari Prancis itu tak membantah bahwa kemenangan dari Argentina di Piala Dunia 2022, bisa membuat timnya termotivasi.

"Kami perlu fokus mengamankan tempat di panggung dunia (Piala Dunia 2026). Kami akan mengingat pertandingan itu (vs Argentina) untuk melakukan hal yang sama terhadap lawan terdekat (Indonesia dan Irak)," ujar Renard.