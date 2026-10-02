Arab Saudi Mulai Produksi Mobil Listrik Sendiri, Ini 2 Model yang Disiapkan

jpnn.com - Arab Saudi dikabarkan tengah mulai melangkah ke industri otomotif khususnya mobil listrik.

Sebab, negara yang dikenal dengan cadangan minyak itu akan memproduksi mobil listrik di dalam negeri.

Kendaraan elektrik tersebut akan diproduksi oleh Ceer, perusahaan patungan antara raksasa manufaktur elektronik asal Taiwan, Foxconn, dan dana kekayaan negara Arab Saudi.

Menurut siaran Drive pada Rabu (30/9), Foxconn merupakan produsen di balik banyak produk elektronik konsumen populer dan berteknologi tinggi di dunia, terutama iPhone dari Apple.

Sebagai langkah awal Ceer akan memproduksi dua mobil listrik. Kehadiran mobil itu terungkap setelah gambar-gambar terkait kendaraan itu beredar di dunia maya.

Ceer menyebut sedan listrik dan SUV Exobot dirancang secara lokal, dengan estetika bergaya cyberpunk yang "terinspirasi oleh lanskap Arab Saudi, berakar pada budayanya, serta mencerminkan visinya."???????

Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud selaku ketua dewan direksi dana kekayaan Arab Saudi mengatakan bahwa Arab Saudi ingin menjadi pemimpin dalam industri otomotif.

"Peluncuran kendaraan pertama Ceer merupakan langkah maju lain dalam upaya Arab Saudi untuk membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan sejahtera," kata dia.