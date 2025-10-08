Arab Saudi Siap Balas Dendam, Herve Renard Kirim Peringatan ke Timnas Indonesia!

jpnn.com - Pelatih Arab Saudi Herve Renard menegaskan timnya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama ketika kembali berhadapan dengan Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan panas ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) pukul 00.15 WIB.

Renard memastikan skuadnya akan tampil dengan intensitas dan determinasi penuh demi membuka jalan menuju Piala Dunia 2026.

"Kami berada di jalur yang benar. Tim ini sudah berkembang banyak sejak pemusatan latihan terakhir di Eropa."

"Besok adalah laga besar, dan kami akan memberikan lebih dari 100 persen untuk menang dan melangkah ke Piala Dunia,” ujar Renard, dikutip dari Alyaum.

Persiapan Matang Arab Saudi

Sebelum menghadapi Indonesia, The Green Falcons menjalani serangkaian persiapan intens.

Mereka tampil di Gold Cup dan melangkah hingga babak perempat final. Kemudian, Salem Al Dawsari dan kolega melanjutkan pemusatan latihan di Republik Ceko.

Luka Lama

Renard sadar lawan yang dihadapi kali ini bukan tim sembarangan. Indonesia menjadi batu sandungan yang belum bisa mereka lewati di babak sebelumnya.