Arab Saudi Umumkan 27 Pemain untuk Hadapi Timnas Indonesia dan Irak, Bek Senior Dicoret
jpnn.com - Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) akhirnya merilis daftar 27 pemain yang akan diturunkan pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dua laga krusial menanti, yakni melawan Timnas Indonesia dan Irak di Grup B.
Seluruh pertandingan akan berlangsung di Arab Saudi, tepatnya di King Abdullah Sports City, Jeddah.
Indonesia akan jadi lawan pertama Arab Saudi pada Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, sebelum Tim Elang Hijau menghadapi Irak enam hari berselang.
Al-Dawsari Tetap Masuk
Kejutan terjadi saat SAFF tetap memasukkan nama sang kapten, Salem Al-Dawsari.
Gelandang andalan Al-Hilal itu sebelumnya sempat diragukan tampil karena mengalami cedera panggul saat latihan bersama klubnya.
Namun, pelatih Herve Renard tetap memercayakan tempat bagi mantan pemain Villarreal itu dalam skuad.
Selain Al-Dawsari, beberapa pemain kunci lainnya seperti Saud Abdulhamid, Mohamed Kanno, hingga striker Firas Al-Buraikan juga siap tempur.
