Arah Baru Kebijakan Profesi Advokat: Urgensi Pengaturan Regulator dalam Menghadirkan Jaminan Profesionalisme Advokat

jpnn.com - Di tengah turbulensi penegakan hukum yang sering mendapat kritikan masyarakat, upaya reformasi profesi Advokat menjadi sangat krusial dalam diskursus hukum.

Dalam perkembangannya, selain karena adanya PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang memberikan tenggat waktu pembentukan Undang-Undang Advokat yang baru, kini lahirnya Kitab Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan pengaruh yang sangat besar pada peran dan fungsi Advokat.

Tuntutan untuk menguatkan dan pembenahan terhadap profesi dan tata kelola Advokat semakin nyata.

Lahirnya Putusan MK 126/2026 menjadi tantangan baru untuk mereformasi kebijakan atau pengaturan mengenai advokat yang dalam perkembanganhistorisnya menghadapi dinamika.

Di lapangan, profesi Advokat yang sebelumnya telah diatur dalamUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengalamipergeseran makna.

UU Advokat yang memiliki prinsip dasar penyatuanorganisasi advokat dalam bentuk satu perhimpunan profesi Advokat, kinitelah bergeser menjadi multi-organisasi, yang notabene menolak konsep satu organisasi advokat.

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Hal ini memperlihatkan adanya sisi demokratis dan kemerdekaan untuk berserikat yang telah diatur dalam Konstitusi.

Akan tetapi, pada praktiknya, hal ini semakin lama menimbulkan gejolak dan perdebatan, yakni tentang kredibilitas dan kualitas layanan dari Advokat yang dirasa semakin menurun.