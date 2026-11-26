jpnn.com, JAKARTA - PT Danantara Investment Management (DIM) memaparkan evaluasi kinerja investasi 2026 sekaligus Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Dalam rapat tersebut, manajemen Danantara melaporkan bahwa sepanjang tahun pertama beroperasi pada 2026, DIM membukukan realisasi dan penandatanganan investasi privat sebesar Rp69 triliun dari 39 transaksi terpilih setelah menyaring lebih dari 600 peluang investasi.

Portofolio itu diproyeksikan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru serta memobilisasi investasi tambahan bersama mitra hingga lebih dari Rp200 triliun.

Seiring ekspansi tersebut, neraca DIM ditargetkan naik dari proyeksi Rp248 triliun pada akhir 2026 menjadi Rp421 triliun pada 2027.

Menanggapi capaian tersebut, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai arah kebijakan DIM sangat realistis dan prospektif untuk jangka panjang karena menghadirkan manfaat publik yang luas.

"Ini, kan, untuk jangka panjang ya, sampai 2027 ke sana berarti sangat realistis, apabila memang ini berjalan. Hal itu juga sangat ditunggu oleh publik. Artinya, kebijakan DIM ini sendiri memberikan kemanfaatan publik yang luas, yakni impact-nya,” ujar Trubus kepada wartawan, Selasa (24/11/2026).

“Ada tiga hal yang dilihat, misalnya dari sisi output-nya apa, kemudian yang kedua outcomenya, dan yang ketiganya tentu impact," tambahnya. Terkait kinerja keuangan, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan CIO Pandu Sjahrir menyampaikan bahwa proyeksi laba bersih DIM tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp800 miliar.

Angka tersebut perlu dilihat secara komprehensif, terlebih dengan adanya tekanan terhadap valuasi investasi akibat dinamika pasar modal.