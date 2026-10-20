Arah Labuh, MALIQ & D’Essentials Menuju Babak Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, MALIQ & D’Essentials akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Arah Labuh.

Dirilis menjelang perayaan 25 tahun MALIQ & D’Essentials, lagu tersebut merupakan bentuk semangat untuk terus bergerak, bereksplorasi, dan menyambut berbagai kemungkinan baru.

Arah Labuh sekaligus menjadi pembuka menuju exhibition dan album terbaru yang akan dirilis pada 12 November 2026.

Ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana bersama seluruh personel, Arah Labuh bercerita tentang keberanian melangkah tanpa harus mengetahui seluruh jawabannya sejak awal.

Lagu itu berangkat dari keyakinan bahwa setiap langkah membawa pengalaman dan cerita yang layak dijalani. Semangat tersebut terasa sejak bait pembukanya: 'Lihat bintang yang terjauh, mari ke sana menyentuh'.

Melalui metafora bintang, samudra, dan tempat berlabuh, Arah Labuh berbicara tentang dorongan untuk melihat lebih jauh, mencoba hal-hal baru, dan tetap melangkah meski arah di depan belum sepenuhnya jelas. Lagu itu juga mengakui bahwa keraguan dan salah langkah merupakan bagian dari proses.

Alih-alih larut dalam kegelisahan, MALIQ & D’Essentials menghadirkan sudut pandang yang hangat dan membumi. Hidup tidak harus selalu berjalan sempurna untuk tetap layak dinikmati. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengambil langkah berikutnya.

Pesan tersebut terasa dekat dengan kisah MALIQ & D’Essentials sendiri. Hampir seperempat abad sejak pertama kali melangkah, band ini terus berkembang bersama berbagai generasi pendengar, menjelajahi beragam warna musikal, dan mempertahankan karakter yang membuat karya-karya mereka tetap relevan.