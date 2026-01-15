menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Arah Masa Depan KIA Sales Indonesia Melalui Model Terbaru Carens

Arah Masa Depan KIA Sales Indonesia Melalui Model Terbaru Carens

Arah Masa Depan KIA Sales Indonesia Melalui Model Terbaru Carens
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Model anyar KIA Carens di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Menandai lembaran baru di pasar otomotif tanah air, KIA Sales Indonesia (KSI) menampilkan sosok Kia Carens dengan wajah baru.

Meski belum diluncurkan resmi, kehadirannya menjadi sinyal kuat arah pengembangan produk KIA ke depan.

CEO KIA Sales Indonesia, Jong Sung Park, menyebut tampilan anyar Kia Carens sebagai gambaran awal pemahaman Kia terhadap kebutuhan keluarga Indonesia.

Baca Juga:

Menurutnya, pembaruan itu bukan sekadar soal desain, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Kia di tanah air.

“Kami ingin memberikan gambaran awal mengenai arah produk KIA ke depan melalui kehadiran wajah baru Kia Carens."

"Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk tumbuh bersama Indonesia dengan pendekatan yang lebih fokus dan berkelanjutan,” ujar Jong Sung Park di sela acara, Rabu (14/1).

Baca Juga:

KIA mengeklaim Carens versi terbaru memberikan perspektif awal mengenai desain dan positioning MPV Kia pada masa mendatang.

Meski detail spesifikasi dan konfigurasi belum diungkap, Kia menegaskan seluruh penyesuaian akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia saat peluncuran resmi nanti.

Menandai lembaran baru di pasar otomotif Indonesia, KIA Sales Indonesia (KSI) menampilkan sosok Kia Carens dengan wajah baru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI