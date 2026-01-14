Arbeloa Buka Lembaran Baru di Real Madrid: Kami Memiliki Skuad yang Hebat

menu
Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa, (Antara/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Alvaro Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid menggantikan Xabi Alonso.

Penunjukan ini sekaligus menegaskan dimulainya lembaran baru Real Madrid setelah musim sulit di bawah kepemimpinan Alonso.

Arbeloa ditunjuk sebagai pengganti Alonso, Senin (12/1), sehari setelah Real Madrid kalah 2-3 dari Barcelona di final Piala Super Spanyol di Jeddah, Arab Saudi.

Xabi Alonso berada dalam tekanan setelah performa Madrid menurun di akhir 2025.

Meski demikian, Los Blancos sempat mencatatkan lima kemenangan beruntun sebelum kalah di final Supercopa.

Arbeloa yakin skuad Los Blancos memiliki kualitas dan mental juara untuk bangkit.

Sebelumnya, Arbeloa menangani tim cadangan Madrid, Castilla.

“Kami semua telah melihat pertandingan-pertandingan terakhir dan usaha besar yang ditunjukkan para pemain di final Piala Super Spanyol,” ujar Arbeloa dilansir dari laman resmi klub pada Rabu.

