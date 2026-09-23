Architect Indomegah Rayakan 25 Tahun Perjalanan Biro Konsultan Arsitektur

jpnn.com, JAKARTA - Architect Indomegah memperingati tonggak penting perjalanan perusahaan melalui event “Architect Indomegah Silver Synergy: Connecting Future Collaboration”.

Acara eksklusif yang menandai 25 tahun perjalanan Indomegah sebagai Biro Konsultan arsitektur, sekaligus membuka peluang baru untuk membangun kolaborasi di industri arsitektur dan industry konstruksi di Indonesia.

Diselenggarakan pada, Selasa 22 September 2026 di Lausanne Ballroom, Swissotel Jakarta PIK Avenue, acara tersebut mempertemukan para arsitek, developer, konsultan, kontraktor, supplier, klien, strategic partner, serta berbagai profesional di industri terkait.

“Hari ini kita menggelar acara Architect Indomegah Silver Synergy: Connecting Future Collaboration, juga ingin berbagi kepada generasi Z anak muda. Ujungnya sebenarnya nanti mereka yang akan berkiprah di dunia arsitek,” ujar pendiri sekaligus principle Architect Indomegah Dr. Ir. Henry Kusnadi.

“Saya bersyukur anak saya yang kedua itu juga di arsitek. Kebetulan dia memang punya talenta, mungkin turunan. Setelah menyelesaikan kuliah di fakultas arsitektur. Sekarang kerja di kantor kita. Saya juga undang juga mereka yang pernah bekerja di Architect Indomegah, sekarang sudah membuka sendiri konsultan arsitek,” imbuhnya.

Architect Indomegah sejak 2001, banyak dikenal oleh para developer atau pengembang pada Khususnya yang memiliki visi untuk membangun Commercial building.

“Kita dikenal sebagai konsultan arsitek spesialis. Dalam setiap perkenalan kami menyebut Architect Indomegah sebagai konsultan arsitek spesialis di Commercial building. Dari 278 SPK yang kita peroleh kepercayaan untuk menjadi konsultan arsitek, 250nya itu fokus pada jenis dan fungsi Commercial building. Yang kami kategorikan Commercial Building Adalah focus pada fungsi fungsi sejenis yaitu , shopping mall, apartemen, Office, dan hotel ; itulah yang membuat kita dikenal specialist architect oleh developer atau klien-klien kami,” jelas Henry.

Dalam acara perayaan 25 tahun Indomegah, Henry juga mengundang, salah satu rekanan dekat untuk Indomegah.