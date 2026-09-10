Arda Hatna Ungkap Makna Mendalam Lagu Matematika Tuhan Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Arda Hatna akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Matematika Tuhan Berbeda.

Melalui lagu tersebut, dia mengajak pendengar untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas.

Lagu Matematika Tuhan Berbeda bercerita tentang bagaimana manusia memiliki keterbatasan dalam memahami sebuah perjalanan, sementara ada perhitungan yang jauh lebih besar dari apa yang mampu dilihat oleh mata.

Bagi manusia, kehilangan sering dianggap sebagai pengurangan. Penundaan terasa seperti kegagalan. Jalan yang berliku dianggap sebagai tanda bahwa hidup tidak berjalan sesuai rencana.

Bagaimana kalau ternyata dalam perhitungan-Nya, kehilangan sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Penundaan sedang menjaga kita dari waktu yang belum tepat. Dan kegagalan hanyalah jalan lain menuju sesuatu yang lebih bermakna.

"Saya membuat lagu ini bukan karena saya sudah menemukan semua jawaban tentang hidup. Justru karena saya masih belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa saya pahami. Kadang kita merasa sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Dari situ saya belajar bahwa mungkin bukan Tuhan yang salah menghitung, tetapi kita yang memakai rumus yang berbeda," ungkap Arda Hatna.

Suami Tantri Kotak itu menyatakan Matematika Tuhan Berbeda tidak hadir untuk memberikan semua jawaban.

Lagu tersebut hadir sebagai teman bagi siapa pun yang sedang lelah berjuang, merasa tertinggal, kecewa dengan keadaan atau mulai kehilangan harapan.