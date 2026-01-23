Ardhito Pramono Hingga Betrand Peto Jadi Juri The Icon Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, SCTV langsung membuka peluang bagi talenta tarik suara melalui ajang pencarian bakat terbaru bertajuk The Icon Indonesia.

Selain sebagai wadah unjuk kemampuan menyanyi, program tersebut juga siap mengantarkan peserta melangkah lebih dekat menuju impian menjadi icon penyanyi pop Indonesia.

Rangkaian audisi The Icon Indonesia akan diawali di Kota Medan pada Minggu, 25 Januari 2026 bertempat di Universitas Medan Area (Kampus 1) mulai pukul 07.00 WIB.

Selanjutnya audisi berlanjut ke Makassar pada Minggu, 1 Februari 2026 di Universitas Negeri Makassar mulai pukul 07.00 WITA, Bandung pada Minggu, 8 Februari 2026 di Universitas Widyatama mulai pukul 07.00 WIB, dan ditutup di Jakarta pada Minggu, 15 Februari 2026 bertempat di EMTEK City, Daan Mogot mulai pukul 07.00 WIB.

Audisi terbuka The Icon Indonesia bakal bertambah menarik dengan kehadiran sejumlah penyanyi dan musisi ternama yang juga turut menjadi juri menilai langsung para peserta.

Antara lain, Rizwan Fadilah akan menyapa peserta audisi di Medan, disusul Betrand Peto Putra Onsu di Makassar, Stevan Pasaribu di Bandung, serta Ardhito Pramono yang hadir langsung di Jakarta.

Baca Juga: The Funeral Portrait Rilis Album Live From Suffocate City

Audisi The Icon Indonesia terbuka bagi solois pria dan wanita berusia 14 hingga 25 tahun, memiliki kemampuan bernyanyi pop, serta tidak terikat dengan label rekaman mana pun.

SCTV membuka kesempatan emas ini agar generasi muda Indonesia berani menunjukkan karakter vokal dan potensi musikalnya dan siap berkiprah professional di industri musik nasional.