menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Ardhito Pramono Hingga Betrand Peto Jadi Juri The Icon Indonesia

Ardhito Pramono Hingga Betrand Peto Jadi Juri The Icon Indonesia

Ardhito Pramono Hingga Betrand Peto Jadi Juri The Icon Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ardhito Pramono di kawasan Jakarta pada 2 Februari 2023. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, SCTV langsung membuka peluang bagi talenta tarik suara melalui ajang pencarian bakat terbaru bertajuk The Icon Indonesia.

Selain sebagai wadah unjuk kemampuan menyanyi, program tersebut juga siap mengantarkan peserta melangkah lebih dekat menuju impian menjadi icon penyanyi pop Indonesia.

Rangkaian audisi The Icon Indonesia akan diawali di Kota Medan pada Minggu, 25 Januari 2026 bertempat di Universitas Medan Area (Kampus 1) mulai pukul 07.00 WIB.

Baca Juga:

Selanjutnya audisi berlanjut ke Makassar pada Minggu, 1 Februari 2026 di Universitas Negeri Makassar mulai pukul 07.00 WITA, Bandung pada Minggu, 8 Februari 2026 di Universitas Widyatama mulai pukul 07.00 WIB, dan ditutup di Jakarta pada Minggu, 15 Februari 2026 bertempat di EMTEK City, Daan Mogot mulai pukul 07.00 WIB.

Audisi terbuka The Icon Indonesia bakal bertambah menarik dengan kehadiran sejumlah penyanyi dan musisi ternama yang juga turut menjadi juri menilai langsung para peserta.

Antara lain, Rizwan Fadilah akan menyapa peserta audisi di Medan, disusul Betrand Peto Putra Onsu di Makassar, Stevan Pasaribu di Bandung, serta Ardhito Pramono yang hadir langsung di Jakarta.

Baca Juga:

Audisi The Icon Indonesia terbuka bagi solois pria dan wanita berusia 14 hingga 25 tahun, memiliki kemampuan bernyanyi pop, serta tidak terikat dengan label rekaman mana pun.

SCTV membuka kesempatan emas ini agar generasi muda Indonesia berani menunjukkan karakter vokal dan potensi musikalnya dan siap berkiprah professional di industri musik nasional.

Mengawali 2026, SCTV langsung membuka peluang bagi talenta tarik suara melalui ajang pencarian bakat terbaru bertajuk The Icon Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI