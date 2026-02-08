menu
Ardi Bakrie Kesal Kembali Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani

Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie di peluncuran novel "Cerita Ade"  di Pusat Rehabilitasi FAN Campus, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/11/2022). Foto: Antara/MFikri Setiawan

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie akhirnya buka suara terkait isu miring yang belakangan menerpa rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Dia mengaku merasa terganggu dan kesal karena kabar tersebut terus berulang meski tidak memiliki dasar yang jelas.

Kekesalan Ardi terekam dalam sebuah video yang diunggah ulang oleh akun TikTok @bubuymoy2.

Dalam video tersebut, Ardi terlihat menjemput Nia yang baru saja pulang dari luar negeri dan menyambutnya dengan penuh kerinduan.

Di tengah suasana romantis tersebut, Ardi tiba-tiba menyinggung isu yang beredar tentang rumah tangga mereka.

Putra Aburizal Bakrie itu menanyakan apakah Nia sempat mendengar kabar tidak sedap selama berada di luar negeri.

Dia merasa heran mengapa isu tersebut selalu muncul meski tidak ada masalah dalam hubungan mereka.

“Lama-lama bikin kesal, isinya macam-macam dan enggak ada pemicunya,” ujar Ardi dengan nada geram dalam video tersebut.

Ardi Bakrie mengaku kesal karena isu miring soal rumah tangganya dengan Nia Ramadhani terus berulang.

