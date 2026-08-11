Ardi Setiadharma Pimpin JAPNAS Jakarta, Usung 4 Pilar untuk Membuka Pasar & Permodalan

jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (PW JAPNAS) Jakarta menetapkan Ardi Dwinanta Setiadharma sebagai Ketua Umum PW JAPNAS Jakarta periode 2026-2031.

Forum yang berlangsung pada 28 Juli 2026 di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus awal kepemimpinan baru bagi jejaring pengusaha di ibu kota.

Ardi terpilih melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat setelah rangkaian sidang pleno, laporan pertanggungjawaban, fit and proper test, serta proses pemilihan berlangsung tertib sesuai tata tertib organisasi.

Dia mengusung empat pilar kepemimpinan - Pasar, Modal, Kapasitas, dan Organisasi, agar keanggotaan menghasilkan peluang usaha, akses pembiayaan, peningkatan kemampuan, dan kelembagaan yang profesional.

Ardi membawa visi menjadikan JAPNAS Jakarta sebagai rumah kolaborasi pengusaha yang inklusif, progresif, dan berintegritas; yang terbukti membuka pasar, membuka akses permodalan, dan menaikkan kelas usaha anggotanya. Kata "terbukti" menjadi pembeda: setiap program dituntut memiliki tujuan, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan laporan yang dapat diuji anggota.

1 PASAR - Katalog usaha, business matching, belanja antaranggota, akses pengadaan, dan ekspor.

2 MODA - Kesiapan pembiayaan, jalur lembaga keuangan, forum investor, dan tata kelola usaha.

3 KAPASITAS - Kurikulum berjenjang, mentor anggota, adopsi teknologi dan AI, serta forum sektoral.

4 ORGANISASI - Data keanggotaan digital, aktivasi wilayah kota, kaderisasi, dan keuangan yang akuntabel.

Dalam 100 hari pertama, agenda Ardi mencakup melengkapi kepengurusan dan sasaran kerja, memperbarui data anggota, mengaktifkan sekretariat, menggelar rapat kerja, menjalankan forum temu usaha perdana, serta membuka jalur kemitraan dengan lembaga keuangan dan Pemprov DKI Jakarta.

Akuntabilitas dijaga melalui laporan berkala, evaluasi tahunan, dan kanal aspirasi dengan waktu tanggap yang jelas.