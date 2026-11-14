Ardiles Resmi Perkenalkan Koleksi SS27, Ini Keunggulannya
jpnn.com, JAKARTA - Ardiles memperkenalkan koleksi Spring/Summer 2027 (SS27) dengan menempatkan lini olahraga atau Ardiles Performance sebagai fokus utama.
Dalam koleksi terbaru ini, jenama sepatu lokal tersebut melanjutkan tema 'Move Your Way' yang pertama kali diusung pada musim SS26.
Kampanye ini merespons beragamnya tujuan masyarakat dalam berolahraga, mulai dari sekadar menjaga kebugaran, latihan rutin, komunitas, hingga mengejar target kompetisi.
Lini Ardiles Performance pada musim SS27 mencakup empat kategori olahraga, yakni lari (running), basket (basketball), futsal, dan sepak bola (soccer).
Khusus di segmen lari, Ardiles membagi spesifikasi sepatu sesuai peruntukannya, antara lain model Drive Revounce untuk lari harian (daily running) dan Gerbera 3.0 untuk medan alam (trail).
Brand Strategist of Ardiles Performance Ilham Rizaldi mengatakan pembaruan paling menonjol pada lini terbaru ini terletak pada pembagian segmen yang lebih tegas antara kebutuhan olahraga dan gaya kasual.
"Pembaruan paling signifikan adalah penerapan Move Your Way melalui pilihan produk yang semakin terarah," kata Ilham di Jakarta, baru-baru ini.
Ilham menuturkan pengembangan lini SS27 kini berpegang pada pedoman Prove, Don’t Claim untuk memastikan spesifikasi produk selaras dengan data pengujian.
Ardiles memperkenalkan koleksi lini olahraga SS27 dengan mengedepankan produk berbasis uji riset.
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