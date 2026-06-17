Arema Bergerak Cepat Menatap Super League 2026/27 dengan Ikat Hansamu Yama
jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Arema FC bergerak cepat menatap Super League 2026/27 dengan mempertahankan Hansamu Yama Pranata.
Pemain kelahiran 16 Januari 1995 itu dinilai layak mengawal pertahanan Singo Edan musim depan tampil solid selama setengah musim setelah dipinjam dari Persija Jakarta.
General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengungkapkan bawah mempertahankan Hansamu atas dasar performa selama paruh musim lalu.
"Hansamu datang di tengah musim dan mampu menunjukkan kualitas yang kami harapkan. Pengalamannya, kepemimpinannya, serta kemampuannya di lini belakang menjadi nilai tambah bagi tim,” kata Yusrinal.
“Kami kemudian memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dan mempermanenkan statusnya," ujarnya.
Hansamu musim lalu memberikan tambahan kekuatan bagi sektor pertahanan Arema FC yang sempat mengalami sejumlah kendala.
Pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Indonesia membuatnya mampu menghadirkan ketenangan dan stabilitas di lini belakang.
Arema FC juga menarik kembali Hamzah Titofani Rivaldy yang musim lalu dipinjamkan ke Deltras Sidoarjo.
Manajemen Arema FC bergerak cepat menatap Super League 2026/27 dengan mempertahankan Hansamu Yama Pranata
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