menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih

Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih

Arema FC Angkat Suara, Ini Alasan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Dipilih
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arema FC resmi meminjam Hansamu Yama Pranata (kiri) dan Rio Fahmi (kanan) dari Persija Jakarta. Foto: Arema.

jpnn.com - Arema FC resmi menambah kekuatan untuk mengarungi putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Singo Edan mengamankan dua pemain Persija Jakarta Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata dengan skema peminjaman hingga akhir musim.

Masuknya dua nama tersebut bukan keputusan spontan.

Baca Juga:

Manajemen Arema FC lebih dahulu melakukan kajian bersama tim pelatih untuk memetakan kebutuhan skuad, khususnya di sektor pertahanan yang dinilai perlu tambahan opsi berkualitas.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan bahwa perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan teknis tim, bukan faktor lain di luar lapangan.

"Perekrutan Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata merupakan hasil evaluasi kami bersama jajaran pelatih."

Baca Juga:

"Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi, dan kedua pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut," ucap Yusrinal.

Kesepakatan peminjaman tersebut tercapai setelah terjalin komunikasi intens antara manajemen Arema FC dan Persija Jakarta.

Arema FC resmi meminjam Rio Fahmi dan Hansamu Yama dari Persija. Manajemen Singo Edan buka alasan di balik keputusan itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI