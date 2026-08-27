Arema FC Bawa Kabar Baik dari Lini Belakang Jelang Super League

jpnn.com, JAKARTA - Arema FC mulai menunjukkan sinyal positif menjelang bergulirnya Super League 2026/27.

Salah satu kabar yang paling mencuri perhatian datang dari lini belakang Singo Edan, yang kembali tampil solid dalam laga uji coba kontra Deltras FC.

Arema FC menutup rangkaian uji coba dengan kemenangan 2-0 atas Deltras FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Rabu (26/8) sore.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan kedua secara beruntun setelah sebelumnya mereka menaklukkan RANS Nusantara FC dengan skor yang sama.

Namun, bagi pelatih Arema FC Marcos Santos, kemenangan bukan satu-satunya hal penting yang didapat dari pertandingan tersebut.

Juru taktik asal Brasil itu melihat perkembangan permainan tim secara keseluruhan, terutama konsistensi pertahanan.

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Dalam dua laga uji coba terakhir, Arema FC berhasil mencatatkan clean sheet.

Catatan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi Marcos, karena menunjukkan lini belakang mulai menemukan kestabilannya sebelum kompetisi resmi dimulai.