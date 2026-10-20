Arema FC Bawa Memori Manis Lawan Persija, Marcos Santos Bidik 3 Poin di Bekasi

jpnn.com - Arema FC bertekad mengulang hasil positif musim lalu saat kembali menghadapi Persija Jakarta.

Pelatih Arema FC Marcos Santos optimistis menatap laga yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (21/10/2026).

Saat ini, fokus utama tim berjuluk Singo Edan ialah memperbaiki aspek taktik, kontrol emosi, dan organisasi permainan.

Pelatih asal Brasil itu menyebut ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting agar Arema mampu bersaing dan membawa pulang poin penuh.

“Kami sudah berusaha memperbaiki beberapa hal yang dibutuhkan tim, terutama dari sisi taktik, kontrol emosi, dan organisasi permainan,” ujar Marcos.

“Hal-hal tersebut penting agar kami bisa bersaing dengan baik dan berusaha membawa pulang tiga poin dari pertandingan sulit melawan Persija,” imbuhnya.

Marcos menilai Persija tetap menjadi tim kuat meski baru menelan kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang.

Karena itu, Arema FC akan tetap waspada, terlebih Macan Kemayoran bakal mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu suporter di stadion.