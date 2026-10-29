Arema FC Berubah di Tangan Andre Caldas, Ternyata Bukan Sekadar Ganti Taktik

jpnn.com - Kemenangan telak 4-0 atas Dewa United Banten FC menjadi bukti awal perubahan yang dibawa Andre Caldas di Arema FC.

Meski demikian, pelatih interim Singo Edan itu menegaskan bahwa kemenangan tersebut bukan berarti pendekatan Marcos Santos sebelumnya sepenuhnya keliru.

Andre memilih membangun pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan skuad saat ini.

Dia menilai perubahan kepelatihan seharusnya menjadi kesempatan untuk berkembang, bukan momentum untuk meniadakan seluruh gagasan yang telah diterapkan sebelumnya.

"Tidak semua yang dilakukan coach Marcos keliru. Ada pendekatan yang mungkin disalahpahami, tetapi sebenarnya tidak demikian," ucapnya.

Andre Caldas Bangun Persaingan Sehat di Arema FC

Selain menyesuaikan strategi, pelatih asal Brasil tersebut ingin menciptakan persaingan yang terbuka di dalam tim. Menurutnya, setiap pemain harus siap mendapat kesempatan tanpa merasa posisinya dijamin.

"Semua pemain memiliki kualitas. Siapa pun yang mendapat kesempatan harus bisa menjalankan tugasnya, sementara pemain lain juga harus siap menggantikan," imbuhnya.

Andre juga mempertimbangkan kebugaran ketika menentukan susunan pemain. Dia tidak ingin memaksakan pemain yang kelelahan, sehingga rotasi menjadi salah satu opsi untuk menjaga performa Arema.