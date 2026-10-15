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Arema FC Cetak 10 Gol, Marcos Santos Masih Mengeluh

Arema FC Cetak 10 Gol, Marcos Santos Masih Mengeluh
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Arema FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - MALANG - Arema FC menjadi salah satu tim paling menakutkan di awal Super League 2026/2027.

Namun, produktivitas gol yang mengesankan ternyata belum membuat Pelatih Marcos Santos benar-benar puas. 

Masih ada persoalan penting yang ingin segera dibenahinya sebelum Singo Edan melanjutkan perjuangan di kompetisi.

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Masalah tersebut terletak pada koneksi antarpemain, khususnya ketika membangun serangan menuju penyerang nomor 9.

Marcos menilai kerja sama di lini depan masih membutuhkan penyempurnaan meskipun timnya sudah menunjukkan ketajaman dalam empat pertandingan pertama.

Ujian berikutnya datang saat Arema FC bertandang ke markas Garudayaksa FC pada pekan ke-5.

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Pertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (17/10) sore, akan menjadi kesempatan bagi Marcos untuk melihat sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani evaluasi.

Pelatih asal Brasil itu menyadari bahwa perubahan komposisi skuad pada awal musim turut memengaruhi proses adaptasi pemain.

Arema FC telah mencetak 10 gol dalam empat laga awal Super League. Marco Santos kok masih mengeluh?

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