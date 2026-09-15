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Arema FC Datangkan Penyerang Nigeria dengan Profil Menarik

Arema FC Datangkan Penyerang Nigeria dengan Profil Menarik
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Samuel Otusanya menjadi pemain asing terakhir Arema FC untuk musim 2026/27. Foto: Arema FC.

jpnn.com - Arema FC menemukan tambahan tenaga di lini serang untuk menghadapi persaingan Super League 2026/27.

Singo Edan resmi menggaet penyerang muda asal Nigeria Samuel Otusanya.

Pemuda kelahiran 27 Juni 2004 itu menjadi pemain asing ke-11 yang masuk dalam skuad Arema FC.

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Kehadirannya sekaligus menutup komposisi pemain asing setelah klub berpisah dengan Joel Vinicius.

Berusia 22 tahun dengan postur 186 cm, Otusanya mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, kecepatan, dan pergerakan untuk mencari ruang.

Pengalamannya juga cukup beragam. Sebelum datang ke Indonesia, Otusanya telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa dan Brasil.

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Petualangan Otusanya di Eropa hingga Brasil

Otusanya mengawali karier profesional bersama klub Norwegia FK Haugesund pada 2023.

Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan ke Brasil. America-PE menjadi salah satu klub yang pernah diperkuatnya sebelum bergabung dengan Criciuma EC.

Arema FC menemukan tambahan tenaga di lini serang untuk menghadapi persaingan Super League 2026/27.

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