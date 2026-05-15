Arema FC Incar Finis Manis, Trio Brasil Siap Hantam PSBS Biak
jpnn.com - Arema FC belum ingin mengendurkan intensitas meski BRI Super League 2025/2026 tinggal menyisakan dua pertandingan lagi.
Singo Edan memang sudah tidak memiliki kepentingan apa pun. Mereka aman dari ancaman degradasi dan tak lagi berada dalam jalur perebutan gelar.
Namun, tim asal Malang itu tetap memburu hasil terbaik demi menutup musim dengan catatan positif.
Pelatih Arema Marcos Santos menegaskan anak asuhnya tetap memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan pada dua laga tersisa.
"Target kami meraih hasil positif pada dua pertandingan terakhir sebagai bentuk penghargaan untuk para suporter," tegasnya.
Pelatih asal Brasil itu menilai dua pertandingan penutup tetap memiliki arti penting, terutama untuk menjaga mentalitas tim sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen.
"Meski tantangannya tidak ringan, kami harus tetap tampil maksimal. Kami ingin mencoba naik satu atau dua posisi di klasemen," tambahnya.
Kini, Arema FC bersiap menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-33 BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Jumat (15/5/2026) malam.
Arema FC membawa misi tersembunyi saat menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-33 BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Merugi Lebih dari Rp3,5 Miliar, Bobotoh Terdampak
- Persebaya Datang ke Markas Semen Padang dalam Situasi Tak Menguntungkan
- Semen Padang Ingin Tutup Luka Degradasi dengan Hasil Manis di Stadion GHAS
- Antisipasi Drama Juara Persib vs Borneo FC, I.League Siapkan Trofi Replika
- Sejak 2015 Persebaya Tak Bisa Menang di Padang, Entah Sore Ini
- Persib Hadapi Laga Berat di Markas PSM, Bojan Hodak Beberkan Situasi Tim