Arema FC Ketar-ketir, Eks Persija Jakarta Ini Bisa Jadi Ancaman di Kanjuruhan

jpnn.com, JAKARTA - Arema FC harus ekstra waspada saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026/2027. Satu nama pemain yang patut diantisipasi pergerakannya.

Dia adalah Allano Lima, mantan pemain Persija Jakarta yang kini menjadi salah satu andalan Bhayangkara FC.

Allano memiliki modal untuk merepotkan pertahanan tuan rumah. Pemain asal Brasil tersebut sudah menyumbangkan dua gol dan satu assist pada musim ini.

Catatan itu memperlihatkan perannya dalam membantu Bhayangkara FC membangun serangan sekaligus menyelesaikan peluang.

Produktivitas Allano juga terlihat ketika memperkuat Persija Jakarta musim lalu. Dari 29 pertandingan dengan total 2.495 menit bermain, dia berhasil membukukan sembilan gol dan sembilan assist.

Pelatih Arema FC Marcos Santos turut memperhatikan perubahan peran Allano di klub barunya. Menurut dia, pemain tersebut kini lebih banyak bergerak ke area tengah dibandingkan ketika masih berseragam Persija.

"Allano menjalankan peran berbeda dibandingkan saat bermain di Persija, yakni lebih banyak bergerak ke tengah. Ketika bermain di Persija, ia lebih sering bermain di sisi lapangan," kata Marcos.

Perubahan posisi itu membuat Arema FC harus cermat membaca pergerakan pemain berusia Brasil tersebut. Jika mendapatkan ruang yang cukup, Allano berpotensi menciptakan peluang berbahaya bagi tim tuan rumah.