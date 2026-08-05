Arema FC Mandul, Krisis Striker Langsung Terasa Saat Gustavo Henrique Absen
jpnn.com, JAKARTA - Kekalahan Arema FC dari Persebaya Surabaya di semifinal Piala Presiden 2026 bukan hanya mengubur mimpi ke final.
Hasil itu sekaligus menjadi alarm keras bagi Singo Edan yang terlihat kehilangan daya gedor saat tak diperkuat bomber andalan Gustavo Henrique.
Dalam duel yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026), Arema menyerah 0-1 setelah gawang dibobol bek Persebaya, Yuran Fernandes, menjelang turun minum.
Sepanjang pertandingan, Arema kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan gagal membalas hingga laga usai.
Absennya Gustavo Henrique karena cedera otot paha diduga menjadi faktor besar di balik mandeknya produktivitas lini depan Arema.
Striker asal Brasil itu selama ini menjadi tumpuan utama dalam urusan mencetak gol, sehingga kehilangan sosoknya langsung terasa di atas lapangan.
Harapan kemudian tertuju kepada Joel Vinicius. Namun, penyerang yang dipertahankan sejak musim lalu itu belum mampu menjawab kepercayaan.
Penampilannya dinilai kurang menggigit, minim ancaman, dan kerap kalah cepat saat berhadapan dengan barisan pertahanan Persebaya.
Arema FC gagal melaju ke Semifinal Piala Presiden 2026. Absennya Gustavo Henrique tak dipungkiri membuat lini depan tumpul.
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