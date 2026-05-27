Arema FC Melepas Lucas Frigeri, Ada Satu Kenangan Sulit Dilupakan

jpnn.com - JAKARTA - Klub Super League Arema FC mengumumkan tidak memperpanjang kontrak Lucas Frigeri.

Kontrak Lucas Frigeri sebagai kiper Arema FC sudah habis pada 25 Mei 2026.

"Manajemen Arema FC mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi besar yang telah diberikan Lucas Frigeri selama dua musim bersama tim," ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi seperti dikutip laman I.League pada Rabu (27/5).

Manajemen Arema FC juga mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier Frigeri berikutnya.

"Semoga sukses bersama klub barunya nanti dan tetap menjadi pribadi yang membawa inspirasi di dunia sepak bola," kata manajemen klub ini.

Frigeri memainkan 59 pertandingan dan menjadi sosok penting di bawah mistar gawang Arema.

Dia dikenal karena penyelamatan-penyelamatan pentingnya, ketenangan, kepemimpinan, dan loyalitasnya.

Selama membela Singo Edan, satu kenangan paling membekas bagi Aremania terjadi pada final turmanen Piala Presiden 2024 saat Arema FC menghadapi Borneo FC.