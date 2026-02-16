Arema FC Menang Tebal, Marcos Santos Ungkap Instruksi di Ruang Ganti

jpnn.com - MALANG – Arema FC menang telak atas Semen Padang FC dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Minggu (15/2/2026).

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan berjalannya taktik permainan menjadi faktor penentu di balik keberhasilan mengalahkan Semen Padang FC.

"Saya melihat semuanya berjalan sesuai rencana, taktik kami berjalan dan pemain bekerja keras sehingga bisa tampil solid. Pada akhirnya kami bisa meraih tiga poin," kata Marcos Santos saat sesi konferensi pers seusai laga Arema vs Semen Padang FC di Stadion Kanjuruhan.

Marcos Santos menjelaskan di awal hingga pertengahan babak pertama timnya kesulitan mengembangkan permainan, lantaran Semen Padang FC tampil menekan.

Namun, seiring berjalannya waktu, para pemain Arema FC mampu menemukan sentuhan terbaik, kemudian perlahan-lahan menjalankan strategi dan akhirnya menguasai pertandingan.

Bahkan, pada pertandingan itu beberapa kali secara tiba-tiba formasi permainan Arema berubah, mulai awalnya menggunakan 4-3-3 lalu menjadi 4-1-4-1, 4-2-4 hingga 3-5-2 dan 5-3-2 ketika bertahan.

Menurut dia, hasil pertandingan melawan Semen Padang merupakan rencana permainan yang telah disiapkan dan diaplikasikan di setiap sesi latihan, khususnya skema terjadinya gol oleh Joel Vinicius pada menit ke-29 dan ke-58, serta Gustavo Franca di menit ke-51.

"Kemudian saat di ruang ganti saya memberikan instruksi kepada pemain, mereka bisa menjalankannya dengan baik," ucapnya.