Arema FC Pengin Jadi Tim Pertama yang Menang di Super League Musim Ini

jpnn.com - KABUPATEN MALANG - Arema FC pengin membuka perjalanannya di Super League 2026/27 dengan kemenangan.

Memasuki pekan perdana, Singo Edan akan menjalani laga kandang dan membidik tiga poin saat menjamu Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (4/9) sore.

Laga yang jadi ujian pertama Arema FC dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah melewati rangkaian persiapan pramusim.

Menurut Pelatih Arema FC Marcos Santos Goncalves, laga perdana memiliki tekanan yang berbeda.

Untuk itu dia meminta pemain untuk menjaga konsentrasi bermain sejak menit awal.

Meskipun bermain di kandang sendiri memang memberikan keuntungan, tetapi tekanan untuk memberikan hasil terbaik di hadapan suporter juga menjadi tantangan tersendiri.

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“Setiap laga pertama di kompetisi apa pun, selalu menjadi laga yang berat, baik itu di piala domestik maupun liga,” kata pelatih asal Brasil itu.

Apalagi dari sisi tim, sektor penyerangan menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian menjelang pertandingan.