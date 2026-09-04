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Arema FC Pesta Gol di Kanjuruhan, Isenmulang Kalteng FC Jadi Korban Perdana

Arema FC Pesta Gol di Kanjuruhan, Isenmulang Kalteng FC Jadi Korban Perdana
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Selebrasi Johan Ahmad Farizi seusai mencetak gol pembuka Arema FC pada Super League 2026/27 melawan Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9). Foto: Dokumentasi Arema FC

jpnn.com - Arema FC membuka Super League 2026/27 dengan kemenangan atas Isenmulang Kalteng FC.

Berlaga di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (4/9), skuad asuhan Marcos Santos menang telak 4-0.

Empat gol Singo Edan masing-masing dicetak Johan Ahmad Farizi pada menit ke-6, Diego Landis (14'), Marcos Vinicius (45+6'), dan Mauro Zijlstra (85').

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Hasil tersebut memperpanjang tren positif Arema FC yang selalu meraih kemenangan besar pada laga perdana Super League.

Pada musim sebelumnya, tim asal Kota Apel itu juga mengawali kompetisi dengan hasil meyakinkan. Saat itu, Arema FC menang 4-1 atas PSBS Biak dalam pertandingan pembuka.

Kemenangan atas Isenmulang membuat Arema FC untuk sementara memuncaki klasemen Super League 2026/27.

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Sementara itu, kekalahan tersebut membuat Isenmulang Kalteng FC tetap berada dalam situasi sulit. Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu sebelumnya telah mendapat pengurangan dua poin akibat persoalan club licensing.

Selain Isenmulang, klub lain yang juga terkena hukuman serupa ialah Java United.(fal/jpnn)

Arema FC membuka Super League 2026/27 dengan kemenangan melawan Isenmulang Kalteng FC, Jumat (4/9)


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

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