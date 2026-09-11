Arema FC Punya Misi Besar di Markas PSM, Saatnya Hapus Kutukan Laga Tandang

jpnn.com - Arema FC membawa misi khusus saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/27.

Singo Edan bertekad menghapus catatan buruk pada pertandingan tandang perdana yang menghantui mereka dalam lima musim terakhir.

Arema FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Marcos Santos untuk menjaga tren positif sekaligus memutus rekor buruk pada laga tandang pertama.

Dalam lima musim terakhir, Arema FC selalu gagal meraih kemenangan pada pertandingan tandang perdananya. Dari lima laga tersebut, Singo Edan hanya mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Misi mematahkan catatan tersebut mendapat suntikan kepercayaan diri setelah Arema FC membuka musim dengan kemenangan telak atas Isenmulang Kalteng FC.

Kemenangan dengan mencetak empat gol menjadi modal penting bagi Arema FC sebelum menghadapi PSM.

Namun, Marcos Santos memahami tantangan di Parepare tidak akan mudah. PSM merupakan tim besar yang memiliki kekuatan berbeda ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

"Kami akan menghadapi tim besar yang dilatih dengan sangat baik di kandang mereka dengan suporter fanatiknya. Tapi kami akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk mempersembahkan kemenangan bagi Aremania jika Tuhan mengizinkan," ujar pelatih asal Brasil itu.