Arema FC Punya Misi Besar di Markas PSM, Saatnya Hapus Kutukan Laga Tandang
jpnn.com - Arema FC membawa misi khusus saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan kedua Super League 2026/27.
Singo Edan bertekad menghapus catatan buruk pada pertandingan tandang perdana yang menghantui mereka dalam lima musim terakhir.
Arema FC akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9/2026) sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Marcos Santos untuk menjaga tren positif sekaligus memutus rekor buruk pada laga tandang pertama.
Dalam lima musim terakhir, Arema FC selalu gagal meraih kemenangan pada pertandingan tandang perdananya. Dari lima laga tersebut, Singo Edan hanya mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan.
Misi mematahkan catatan tersebut mendapat suntikan kepercayaan diri setelah Arema FC membuka musim dengan kemenangan telak atas Isenmulang Kalteng FC.
Kemenangan dengan mencetak empat gol menjadi modal penting bagi Arema FC sebelum menghadapi PSM.
Namun, Marcos Santos memahami tantangan di Parepare tidak akan mudah. PSM merupakan tim besar yang memiliki kekuatan berbeda ketika tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
"Kami akan menghadapi tim besar yang dilatih dengan sangat baik di kandang mereka dengan suporter fanatiknya. Tapi kami akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk mempersembahkan kemenangan bagi Aremania jika Tuhan mengizinkan," ujar pelatih asal Brasil itu.
Arema FC akan menghadapi laga tandang melawan PSM Makasar di pekan kedua. Singo Edan ingin mengakhiri kutukan laga tandang pertama sejak lima musim terakhir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija vs Persib: Polisi Siapkan Penyekatan di Perbatasan
- Persija vs Persib, Memija Berharap Bisa Merayakan Kemenangan Bersama Jakmania
- Persija vs Persib Memanas, Mariano Peralta Bawa Rivalitas Argentina ke GBK
- Rumput GBLA Belum Ideal, Janji Oktober Sudah Sempurna
- Ada Larangan untuk Bobotoh Jelang Persija vs Persib, Polda Jabar Siapkan Penyekatan
- PSSI Jelaskan Alasan Persija Bisa Gunakan SUGBK, tapi Persib Tak Boleh Bermain di SJH