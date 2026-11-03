Arema FC Punya Misi Khusus di I League Cup 2026/27, Pemain Pelapis Bisa Jadi Kejutan

jpnn.com - League Cup 2026/27 berpotensi mengubah peta persaingan di dalam skuad Arema FC. Turnamen yang dimulai Selasa (3/11) ini menjadi kesempatan bagi pemain yang selama ini minim menit bermain untuk menarik perhatian tim pelatih.

Manajemen Arema FC menilai kompetisi tersebut sebagai momentum untuk menguji kedalaman skuad. Pemain pelapis hingga talenta muda berpeluang membuktikan kemampuan mereka dalam pertandingan resmi.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi menyambut positif bergulirnya turnamen tersebut. Menurutnya, regulasi yang membatasi jumlah pemain asing maksimal tiga orang di lapangan akan membuka peluang lebih besar bagi pemain lokal.

"Kami sangat mendukung dan senang dengan sudah drawing dan segera digelarnya I League Cup. Menurut kami, kompetisi ini penting karena memberikan ruang kompetisi yang cukup baik bagi pemain-pemain kita," ujar Yusrinal.

"Dengan regulasi yang hanya memperbolehkan tiga pemain asing bermain, tentu peluang pemain lokal untuk mendapatkan minute play menjadi lebih besar,” imbuhnya.

Kesempatan bermain tersebut penting untuk menjaga kesiapan seluruh pemain. Apalagi, pemain yang jarang tampil membutuhkan atmosfer pertandingan agar tetap memiliki sentuhan kompetitif.

Yusrinal berharap I.League Cup menjadi ajang bagi pemain pelapis untuk membuktikan kualitas sebelum kembali bersaing di Super League 2026/2027.

"Ini juga menjadi bagian dari pengelolaan tim dalam satu musim. Pemain yang menit bermainnya belum banyak bisa mendapatkan kesempatan, sehingga ketika dibutuhkan di kompetisi Super League, mereka sudah berada dalam kondisi siap," tutur pria yang akrab disapa Inal itu.