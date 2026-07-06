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Arema FC Rekrut Alfeandra Dewangga Dari Persib Bandung

Arema FC Rekrut Alfeandra Dewangga Dari Persib Bandung
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Alfeandra Dewangga diperkenalkan oleh Manajemen Arema FC sebagai rekrutan terbaru untuk musim kompetisi 2026/2027 di kantor klub tersebut, di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/7/2026). ANTARA/HO-MO Arema FC

jpnn.com - MALANG - Arema FC merekrut Alfeandra Dewangga dari Persib Bandung dengan durasi kontrak dua musim.

Perekrutan pemain bertahan itu dilakukan untuk menambah kedalaman komposisi skuad Arema FC menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Pemain berusia 25 tahun itu menjadi rekrutan keempat Arema FC pada jendela bursa transfer.

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Sebelumnya, tim yang ditukangi oleh Marcos Santoso sudah terlebih dahulu merekrut penjaga gawang Syahrul Trisna Fadillah dan Erlangga Setyo.

Selain itu, Dewangga menyusul kompatriotnya di Persib Bandung, Robi Darwis yang juga memilih Arema FC sebagai pelabuhan karir terbaru.

"Kami mendatangkan Dewangga dengan skema transfer karena yang bersangkutan masih memiliki kontrak dengan Persib. Setelah proses transfer selesai, dia langsung dikontrak selama dua musim," kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (6/7).

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Yusrinal menjelaskan perekrutan pemain dengan 15 caps bersama Tim Nasional Indonesia didasari pada kebutuhan strategi tim dan rekomendasi dari Pelatih Marcos Santos.

Tim pelatih Arema FC menilai bahwa Dewangga mempunyai kemampuan bermain di banyak posisi atau versatile player.

Arema FC merekrut Alfeandra Dewangga dari Persib Bandung dengan durasi kontrak dua musim

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