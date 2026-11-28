jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi tantangan tersendiri sebelum meladeni Arema FC dalam Derbi Jatim pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Ketika Singo Edan tengah menikmati tren positif, skuad Green Force justru masih dibayangi persoalan kebugaran sejumlah pemain.

Kondisi tersebut membuat Pelatih Persebaya Bernardo Tavares harus cermat menyusun kekuatan tim.

Juru taktik asal Portugal itu bahkan belum bisa memastikan seluruh pemain yang tengah menjalani pemulihan dapat tampil dalam pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (29/11/2026).

Bernardo Tavares Masih Pantau Kondisi Pemain

Persebaya tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang belum mencapai kondisi optimal.

Tim pelatih akan mengevaluasi perkembangan kebugaran mereka sebelum menentukan susunan pemain.

"Pertandingan ini tentu menarik untuk dijalani. Akan tetapi, beberapa pemain kami masih berusaha memulihkan kondisi. Kami perlu menunggu perkembangan mereka hingga besok sebelum mengambil keputusan," ucapnya.

Mantan pelatih PSM Makassar itu juga menyiapkan opsi lain apabila sejumlah pemain belum memungkinkan untuk diturunkan.