Arema FC Segera Ambil Alih Pengelolaan Stadion Kanjuruhan

jpnn.com - Arema FC berencana mengelola Stadion Kanjuruhan secara mandiri. Pembahasan antara manajemen klub dan pemerintah pusat disebut telah mencapai sekitar 90 persen.

Hal tersebut disampaikan tokoh Arema FC Iwan Budianto (IB), dalam podcast Arema FC Official TV. Menurutnya, pembahasan tersebut melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian UMKM.

Pria yang akrab disapa IB itu berharap pengelolaan oleh klub nantinya dapat membuat Stadion Kanjuruhan lebih terawat sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

"Jika dikelola oleh klub maka banyak nilai lebih yang bisa diambil. Kami bisa memperbaiki fasilitas penonton, bahkan menjadikannya pusat kegiatan ekonomi, tidak hanya untuk sepak bola, tetapi juga event lain seperti konser musik," ujar IB.

Manajemen Arema FC juga telah menyiapkan rencana bisnis apabila pengelolaan stadion tersebut terealisasi.

Stadion Kanjuruhan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan secara profesional sehingga tidak hanya bergantung pada agenda pertandingan sepak bola.

Selain membahas rencana pengelolaan stadion, IB turut memberikan apresiasi atas pencapaian zero accident yang berhasil dicatat Arema FC selama satu musim kompetisi.

Dia menyampaikan penghargaan kepada kepolisian, TNI, panitia pelaksana, dan Aremania yang dinilai ikut berperan dalam pencapaian tersebut.