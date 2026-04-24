Arema FC Siap Tantang Persib Bandung, Motivasi Tinggi Dipegang Singo Edan
jpnn.com - Dua kemenangan beruntun menjadi modal penting Arema FC saat menantang Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026) malam.
Arema FC yang kini berada di peringkat ke-11 berupaya memperbaiki posisi di klasemen. Klub kebanggaan warga Malang itu ingin membuktikan diri bahwa mereka masih layak bersaing di Liga 1.
Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan persiapan timnya berjalan optimal menjelang laga tersebut. Para pemain disebut menjalani latihan dengan serius demi membawa pulang hasil maksimal.
"Persiapan kami berjalan dengan baik, kami menjalani sesi latihan yang bagus, dan kami datang dengan dua kemenangan, itu memberi motivasi," kata Santos dalam konferensi pers pralaga.
Juru racik asal Brasil itu menilai tren positif di dua pertandingan terakhir memberi dorongan mental bagi timnya. Namun, dia menegaskan bahwa Persib Bandung memiliki kualitas berbeda yang harus diwaspadai.
Persib yang berstatus juara bertahan saat ini memimpin klasemen dan tengah berupaya mengejar gelar ketiga secara beruntun.
Skuad asuhan Bojan Hodak itu dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh dan segudang pemain bintangnya.
Karena itu, Santos meminta Dalberto dan kawan-kawan tetap fokus dan percaya diri menghadapi tekanan di laga tandang tersebut.
Begini persiapan Arema FC menjelang laga panas menghadapi Persib Bandung di Stadion GBLA.
