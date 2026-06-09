Arema FC Sudah Mulai Bersih-Bersih, Siapa Lagi yang Menyusul?
jpnn.com - Arema FC mulai melakukan pembenahan skuad untuk menyambut kompetisi musim 2026/27.
Sejumlah perubahan sudah dilakukan, termasuk melepas tiga pemain yang tidak lagi masuk dalam rencana tim musim depan.
Ketiga nama tersebut ialah Iksan Lestaluhu, Valdeci Moreira, dan Agusti Ardiansyah. Pengumuman perpisahan mereka disampaikan secara bertahap dalam beberapa hari terakhir.
Langkah tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi yang dilakukan manajemen Singo Edan setelah menuntaskan BRI Super League 2025/26.
Iksan Lestaluhu menjadi pemain pertama yang dipastikan hengkang. Winger asal Tulehu, Maluku, itu mengakhiri kiprahnya bersama Arema setelah memperkuat klub selama kurang lebih dua tahun.
Sepanjang berseragam Singo Edan, pemain berusia 22 tahun tersebut tampil dalam 30 pertandingan dan menyumbang dua gol. Iksan juga sempat membela Arema U-20 serta menjadi bagian dari skuad yang meraih gelar Piala Presiden 2024.
Selain Iksan, Arema juga memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan Valdeci Moreira. Kontrak gelandang serang asal Brasil itu berakhir pada 31 Mei 2026.
Valdeci merupakan salah satu pemain yang cukup berperan di lini tengah Arema. Dalam 26 pertandingan musim lalu, dia membukukan lima gol dan dua asis.
Arema FC mulai melakukan pembenahan skuad untuk menyambut kompetisi musim 2026/27.
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