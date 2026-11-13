Arema FC Sudah Siapkan Kanjuruhan untuk Menjamu Persebaya, tapi Fakta Ini Bikin Gagal

jpnn.com - Arema FC sejatinya sudah menyiapkan Stadion Kanjuruhan sebagai panggung duel panas Derbi Jawa Timur kontra Persebaya Surabaya. Namun, rencana Singo Edan menjamu rival abadinya di kandang sendiri harus berakhir dengan kekecewaan.

Persiapan dari sisi teknis lapangan, pengelolaan penonton, hingga sumber daya manusia sebenarnya telah dirancang sejak jauh-jauh hari. Bahkan, Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC mengaku sudah memproyeksikan pertandingan besar tersebut bisa berlangsung di Kanjuruhan sejak musim lalu.

Namun, satu kendala besar membuat rencana itu gagal terwujud, yakni tidak terbitnya rekomendasi izin keramaian dari pihak kepolisian.

Ketua MOC (Panpel) Arema FC Bram Hady Sulton mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya sangat siap apabila pertandingan melawan Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

"Sejak awal musim, bahkan dari musim lalu kami sudah memproyeksikan dan menyiapkan segala kebutuhan agar pertandingan-pertandingan besar, termasuk melawan Persebaya, bisa digelar di rumah sendiri, yakni Stadion Kanjuruhan. Secara teknis dan sumber daya manusia, kami sangat siap," tegas Bram.

Namun, harapan tersebut terbentur pertimbangan keamanan dan situasi di wilayah Malang. Apalagi, Stadion Kanjuruhan juga dijadwalkan menjadi lokasi rangkaian acara Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang pada 28 November 2026, atau hanya sehari sebelum pertandingan Arema FC kontra Persebaya.

Kepastian Arema FC tidak bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan semakin jelas setelah Polres Malang menerbitkan surat balasan bernomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 9 November 2026.

Dalam surat tersebut, kepolisian menyatakan tidak dapat menerbitkan rekomendasi izin keramaian atas permohonan yang diajukan Panpel Arema FC pada 1 November 2026.