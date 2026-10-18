Arema FC Tak Berkutik, Garudayaksa Raih Kemenangan Perdana dengan Cara Mengejutkan
jpnn.com - KABUPATEN BOGOR - Garudayaksa FC membuat kejutan dengan meraih kemenangan perdana di Super League 2026/2027.
Tak tanggung-tanggung, tim promosi berjuluk Spirit of Garuda itu menumbangkan Arema FC dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026) sore WIB.
Apa rahasia kebangkitan Garudayaksa FC hingga mampu membalikkan keadaan setelah lebih dulu kebobolan?
Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengungkapkan perubahan pendekatan permainan menjadi kunci penting di balik kemenangan tersebut.
Setelah kesulitan mengimbangi permainan Arema FC pada awal laga, timnya mulai menemukan ritme melalui operan pendek dan serangan balik cepat.
Strategi itu terbukti efektif. Garudayaksa FC yang sempat tertinggal mampu mencetak dua gol dalam waktu hanya empat menit pada babak pertama, sebelum memastikan kemenangan lewat gol tambahan di paruh kedua.
Pertandingan baru berjalan lima menit ketika Matheus Blade membawa Arema FC unggul. Gol tersebut membuat Garudayaksa FC harus segera mencari cara untuk keluar dari tekanan.
Namun, tuan rumah perlahan bangkit. Brian Rubio menyamakan kedudukan pada menit ke-37, lalu Jairo Jean membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-41.
Garudayaksa FC berhasil mengalahkan Arema FC di pekan ke-5 Super League 2026/2027.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemain PSS Sleman Pengin Hatrik, Bintang Persebaya Sesumbar Cetak 4 Gol
- Pernyataan Shin Tae Yong Setelah Persija Takluk dari Persita
- PSIM Babak Belur, Van Gastel Dipecat
- Persib Vs Persik Malam Ini, Tolic & Reina Buka-bukaan, Ngeri
- Kata-Kata Luar Biasa Shin Tae Yong Setelah Persija Kalah dari Persita
- Persita Vs Persija 3-2: Rekor Macan Terhenti Secara Dramatis