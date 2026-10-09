Arema FC Tak Mau Main-main di League Cup 2026, Ini Targetnya

jpnn.com - Arema FC tak ingin sekadar meramaikan persaingan di League Cup 2026/2027. Singo Edan membidik prestasi maksimal dan bertekad melangkah sejauh mungkin dalam turnamen yang mempertemukan klub-klub lintas kasta tersebut.

Ambisi itu mulai diuji setelah Arema FC mengetahui lawan-lawannya di Grup L Zona Timur. Tim kebanggaan Aremania tersebut akan bersaing dengan RANS Nusantara FC dan Isenmulang Kalteng FC untuk memperebutkan tiket ke fase berikutnya.

Arema FC kini mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi persaingan di grup tersebut. Tim pelatih akan memaksimalkan waktu yang tersedia agar Singo Edan mampu bersaing sejak pertandingan pertama.

Head of Public Relations & Marcomm Arema FC Munif Wakid menyambut hasil undian tersebut dengan optimistis. Dia menilai format pertandingan yang diterapkan penyelenggara memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta.

"Kami sudah menerima hasil drawing League Cup 2026/27. Terkait format satu kali home dan satu kali away, kami menilai ini format yang ideal dan adil bagi semua tim," ujar Munif Wakid.

League Cup 2026/2027 menggunakan format fase grup dengan setiap tim memainkan dua pertandingan, masing-masing satu kali sebagai tuan rumah dan satu kali sebagai tim tamu.

Format tersebut membuat Arema FC harus tampil efektif. Dengan jumlah pertandingan yang terbatas, setiap poin berpotensi menentukan peluang Singo Edan untuk melaju ke fase berikutnya.

Arema FC pun menegaskan keseriusannya menghadapi kompetisi ini. Klub tidak ingin menjadikan League Cup sekadar pelengkap agenda musim 2026/2027, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memburu prestasi dan memberikan kebanggaan kepada Aremania.