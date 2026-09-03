Arema FC Tak Mau Memandang Remeh Isen Mulang

jpnn.com, JAKARTA - Arema FC akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC.

Meski berstatus tim promosi, Isen Mulang dinilai memiliki kekuatan yang bisa membuat Singo Edan kesulitan.

Kedua tim akan bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2026).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Arema FC tentu membidik kemenangan sekaligus mengamankan tiga poin perdana.

Namun, pelatih Arema FC, Marcos Santos, enggan terlena dengan status Isen Mulang sebagai tim debutan.

Menurutnya, klub asal Kalimantan Tengah tersebut memiliki karakter permainan yang patut diwaspadai.

Baca Juga: Arema FC Pengin Jadi Tim Pertama yang Menang di Super League Musim Ini

Marcos Santos menilai Isen Mulang memiliki organisasi pertahanan yang solid.

Bukan hanya bertahan, tim tersebut juga dianggap mampu memanfaatkan momentum ketika melakukan transisi untuk melancarkan serangan balik.