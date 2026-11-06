Arema FC Tak Mau Terjebak Permainan Madura United, Andre Caldas Siapkan Siasat

jpnn.com - Arema FC membawa modal kepercayaan diri saat bertandang ke markas Madura United FC dalam lanjutan pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Pelatih Arema FC Andre Caldas tidak ingin timnya kehilangan identitas permainan hanya karena menghadapi lawan dengan karakter berbeda.

Dia justru meminta para pemain tetap berpegang pada pola yang selama ini menjadi pegangan Singo Edan.

Arema FC dijadwalkan melawat ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11/2026).

Andre Caldas Pertahankan Karakter Permainan Arema FC

Andre menegaskan prinsip menyerang dan bertahan Arema FC tidak akan berubah. Juru racik asal Brasil itu ingin anak asuhnya tetap konsisten menjalankan strategi yang selama ini diterapkan.

"Kami bisa melakukan beberapa penyesuaian, termasuk dalam sistem permainan. Namun, prinsip dasar saat menyerang dan bertahan akan tetap mengacu pada apa yang selama ini kami latih," ucapnya.

Andre Caldas menyadari Madura United memiliki pemain berkualitas. Meski begitu, dia percaya Arema FC bisa memberikan perlawanan apabila para pemain tampil dengan kepercayaan diri tinggi.

Saat ini, Arema FC masih berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Super League dengan koleksi sembilan poin dari delapan pertandingan.