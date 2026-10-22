Arema FC Terpuruk di Kandang Persija, Marcos Santos Punya Catatan Penting
jpnn.com - Arema FC harus menelan kekalahan menyakitkan saat bertamu ke markas Persija Jakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.
Kekalahan 1-5 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10/2026) malam, membuat Pelatih Arema Marcos Santos menyoroti hilangnya momentum tim dalam pertandingan tersebut.
Singo Edan sempat berusaha mengimbangi permainan tuan rumah. Namun, Persija mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif.
"Bermain di sini menghadapi Persija selalu menghadirkan tantangan. Ketika permainan kami mulai membaik dan momentum berpihak kepada kami, justru gol kedua mereka tercipta," ucapnya.
Persija Memanfaatkan Celah Pertahanan Arema
Situasi makin sulit bagi Arema setelah Alexander Jeremejeff mencatatkan gol keduanya tepat menjelang babak pertama berakhir. Sebelumnya, penyerang Persija tersebut membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui umpan Rayhan Hannan.
Memasuki paruh kedua, Persija justru makin menjauh meski Arema berupaya mengubah keadaan dengan meningkatkan tekanan.
Stephan Loncar mencetak gol ketiga tuan rumah pada menit ke-76, disusul Victor Dethan empat menit kemudian.
Gabriel Silva sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-87, tetapi Ivan Mamut memastikan kemenangan telak Persija lewat gol pada masa tambahan waktu.
Arema FC harus menelan kekalahan menyakitkan saat bertamu ke markas Persija Jakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.
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