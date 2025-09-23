Arema FC Tersungkur di Hadapan Persib Bandung, Apa yang Disesalkan Marcos Santos?
jpnn.com - Arema FC harus menelan pil pahit saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League musim 2025/26.
Pertandingan Arema vs Persib di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025), berakhir dengan skor 1-2.
Kekalahan ini terasa menyakitkan karena terjadi di hadapan pendukung sendiri, Aremania. Selain itu, Persib juga bermain dengan 10 orang sejak pertengahan laga.
Ungkapan Kecewa Pelatih Arema
Pelatih Arema Marcos Santos tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Dia menilai anak asuhnya gagal menjaga konsentrasi dan tidak mampu memaksimalkan keunggulan jumlah pemain.
"Saya sangat menyayangkan hasil ini. Kami tidak bisa mempersembahkan kemenangan untuk Aremania."
"Setelah kartu merah, Persib justru lebih sabar menunggu, sementara kami kehilangan fokus," ucap pelatih asal Brasil itu.
Santos mengaku sudah mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Dedik Setiawan, menggantikan Yann Motta.
Namun, strategi itu justru tak membuahkan hasil. Gawang Arema malah kebobolan di menit-menit akhir melalui situasi sepak pojok yang dieksekusi dengan baik oleh Persib.
