jpnn.com - SLEMAN - Kemenangan telak Arema FC atas PSS Sleman diwarnai situasi mencekam di dalam stadion.

Kericuhan suporter tuan rumah setelah pertandingan membuat rombongan Singo Edan tidak bisa langsung meninggalkan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).

Tim Arema FC bahkan harus tertahan selama kurang lebih tiga jam di stadion sebelum akhirnya bisa meninggalkan lokasi dan tiba di hotel tempat mereka menginap.

Situasi tersebut menjadi catatan serius di tengah pertandingan pekan ke-10 Super League 2026/2027 yang sebenarnya berjalan manis bagi tim tamu.

Arema FC sukses mempermalukan PSS Sleman dengan kemenangan meyakinkan 3-0.

Namun, tiga poin yang dibawa pulang dari Sleman harus dibayangi insiden kericuhan yang terjadi setelah laga berakhir.

Merespons situasi tersebut, manajemen Arema FC memilih menyampaikan pesan damai. Arema FC menyatakan keprihatinan sekaligus mengajak seluruh elemen sepak bola untuk tidak memperkeruh keadaan.

Manajer Operasional Arema FC Sudarmaji menegaskan bahwa pihaknya berharap semua pihak bisa menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif.