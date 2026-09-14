Arema FC Tertahan di Parepare, Bali United Pimpin Klasemen

jpnn.com - PAREPARE - Arema FC tertahan di markas PSM Makassar pada pekan kedua Super League.

Bertandang ke Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore, Arema yang sempat unggul 3-1 hingga menit ke-61 harus puas dengan hasil imbang 3-3.

Pelatih Arema FC Marcos Santos tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Dia menilai anak asuhnya kehilangan konsentrasi di saat-saat krusial meskipun sempat menjalankan rencana taktis dengan baik.

"Pertandingan yang amat sulit. Saya sangat menuntut para pemain di ruang ganti tadi, karena kami tidak boleh membuang keunggulan 2-1 begitu saja. Para pemain sudah menjalankan apa yang dilatih dan berhasil menambah keunggulan, tetapi kami hilang konsentrasi di menit-menit akhir," ujarnya.

Gagal menang, Arema FC pun harus rela berada di bawah Top 3, yakni Bali United, Madura United, dan Persija Jakarta.

Bali memimpin klasemen berkat unggul selisih gol dari Madura dan Jakarta.

Pada pekan kedua, Bali United menundukkan tamunya, Isenmulang Kalteng FC, dengan skor 4-1.