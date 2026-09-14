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Arema FC Tertahan di Parepare, Bali United Pimpin Klasemen

Arema FC Tertahan di Parepare, Bali United Pimpin Klasemen
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Skuad Bali United merayakan gol. Foto: IG baliunitedfc

jpnn.com - PAREPARE - Arema FC tertahan di markas PSM Makassar pada pekan kedua Super League.

Bertandang ke Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore, Arema yang sempat unggul 3-1 hingga menit ke-61 harus puas dengan hasil imbang 3-3.

Pelatih Arema FC Marcos Santos tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

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Dia menilai anak asuhnya kehilangan konsentrasi di saat-saat krusial meskipun sempat menjalankan rencana taktis dengan baik.

"Pertandingan yang amat sulit. Saya sangat menuntut para pemain di ruang ganti tadi, karena kami tidak boleh membuang keunggulan 2-1 begitu saja. Para pemain sudah menjalankan apa yang dilatih dan berhasil menambah keunggulan, tetapi kami hilang konsentrasi di menit-menit akhir," ujarnya.

Gagal menang, Arema FC pun harus rela berada di bawah Top 3, yakni Bali United, Madura United, dan Persija Jakarta.

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Bali memimpin klasemen berkat unggul selisih gol dari Madura dan Jakarta.

Pada pekan kedua, Bali United menundukkan tamunya, Isenmulang Kalteng FC, dengan skor 4-1.

Bali United memimpin klasemen Super League. Cek hasil lengkap pekan kedua di sini.

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